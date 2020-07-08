Российский боец UFC вспомнил о работе с Абдулманапом Нурмагомедовым

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов вспомнил о работе с Абдулманапом Нурмагомедовым. Соответствующее видео появилось в его Instagram.

На ролике Нурмагомедов-старший рассуждает о том, в чем бойцу нужно прибавить для победы. «Спасибо Вам, Магомедович, за все! За то, что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать!» — написал спортсмен.

57-летний Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Тренер известен тем, что воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и нескольких действующих бойцов UFC. Среди них его сын Хабиб Нурмагомедов, который является чемпионом промоушена в легком весе, Умар Нурмагомедов, а также Рустам Хабилов.

На счету Хабилова 28 боев в профессиональных ММА. В 24 из них боец одержал победу, еще четыре проиграл. В UFC он выступает с 2012 года.

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