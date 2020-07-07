Дагестанское село задумали переименовать в честь Абдулманапа Нурмагомедова

Село Кироваул в Кизилюртовском районе Дагестана могут переименовать в честь Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Глава села Магомедрасул Давудов рассказал, что после семидневного траура жители соберутся на сход и решат, сменит ли населенный пункт название на Манап. Он также отметил, что Нурмагомедов-младший тяжело перенес потерю отца.

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова вызвала широкий резонанс по всему миру. В частности, свои соболезнования публично принесли глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт и голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.

57-летний тренер скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

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