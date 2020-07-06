Российский боец MMA рассказал о состоянии Нурмагомедова после смерти отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев в своем Instagram рассказал о встрече с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым на похоронах его отца.

Спортсмен отметил, что глаза Нурмагомедова-младшего были полны боли и скорби из-за потери самого дорогого в жизни человека. Яндиев добавил, что надолго запомнит этот взгляд. Боец также призвал всех беречь своих родных и близких, пока они живы.

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Смерть Абдулманапа Нурмагомедова вызвала широкий резонанс по всему миру. В частности, свои соболезнования публично принесли глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт и голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.

57-летний тренер скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

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