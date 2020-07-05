Дебютный бой брата Нурмагомедова в UFC отменен

Дебютный бой брата Хабиба Нурмагомедова Умара в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды соперника Натаниэля Вуда.

Уточняется, что Умар Нурмагомедов отменил вылет на турнир UFC, который должен будет пройти 26 июля на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Причиной стала смерть Абдулманапа Нурмагомедова. «Мы ждем нового соперника», — заявил собеседник агентства.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Тренер был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания. Позднее сообщалось, что Нурмагомедов-младший прокомментировал смерть отца.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету 24-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА).

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