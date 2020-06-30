Глава UFC показал инфраструктуру «бойцовского острова»

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился роликом о возведении на острове Яс инфраструктуры для проведения турниров организации. Запись доступна в Twitter-аккаунте американца.

На «бойцовском острове» будут действовать три медицинских корпуса. На ролике показано возведение арены для поединков, а также обзор территории острова. Яс примет международные турниры UFC, которые пройдут в период с 11 по 26 июля.

В начале июня Уайт раскрыл расположение «бойцовского острова». Искусственный остров Яс располагается неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, построенного в 2009 году за 36 миллиардов долларов, составляет 25 квадратных километров.

Первый турнир на острове состоится 11 июля. В главном поединке вечера сойдутся действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман и претендент на пояс Гилберт Бернс

Впервые о планах промоушена проводить турниры на частном острове стало известно 7 апреля. Тогда планировалось задействовать локацию для проведения международных турниров во время пандемии коронавируса.

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