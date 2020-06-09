Стали известны подробности о «бойцовском острове» UFC в Абу-Даби

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал подробности о «бойцовском острове», на котором пройдет серия турниров промоушена. Его слова приводятся в Twitter организации.

«Теперь все это знают, бойцовский остров — это остров Яс в Абу-Даби. Там будем только мы. На острове есть арена, отель, вся тренировочная инфраструктура для бойцов, поэтому о распространении коронавируса можно не беспокоиться. И да, октагон будет установлен прямо на пляже», — заявил Уайт.

Известно, что на острове Яс пройдут как минимум четыре турнира UFC. Они состоятся 11, 15, 18 и 25 июля.

UFC одним из первых возобновил проведение спортивных мероприятий во время пандемии коронавируса. 10 мая состоялся UFC 249, в главном бою которого Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе. Он станет следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Искусственный остров Яс располагается неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, построенного в 2009 году за 36 миллиардов долларов, составляет 25 квадратных километров.

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