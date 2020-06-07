«Главный негодяй» UFC захотел большей доли с боев

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль предъявил претензии руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) относительно доли спортсменов в прибыли компании. Интервью с американцем вышло в шоу Sportcenter на YouTube.

35-летний боец подчеркнул, что речь идет не столько о суммах гонораров, сколько о доле спортсменов в выручке с турниров. Масвидаль обратил внимание на распределение доходов в других организациях — в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и других. «Не то, чтобы мне нужно больше денег. Просто у меня накопились вопросы относительно того, как и кому достается выручка. В этих чемпионатах на самих атлетов приходится чуть ли не половина доходов с матчей. У нас же эта цифра достигает около 18 процентов», — отметил Масвидаль.

Обладатель специального титула «главного негодяя» UFC также прокомментировал свое недавнее высказывание. Ранее боец попросил организацию разорвать с ним контракт. По словам Масвидаля, если в UFC не считают его прибыльным бойцом, то компания может отпустить его.

Масвидаль выступает в полусредней весовой категории UFC. В настоящий момент ведутся переговоры относительно титульного поединка против другого американца Камару Усмана.

Ранее в конфликт с руководством UFC вступил лучший боец организации Джон Джонс. Он также обратил внимание на недостаточные доходы и отрекся от титула чемпиона в полутяжелом весе.

Масвидаль завоевал пояс «главного негодяя» UFC в ноябре 2019-го. Тогда он одержал победу над соотечественником Нэйтом Диасом. Этот поединок позиционировался, как «супер бой». Награду вручал рестлер и киноактер Дуэйн Джонсон.

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