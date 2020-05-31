Глава UFC ответил на выпады лучшего бойца организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на выпады со стороны американца Джона Джонса, который критиковал руководство организации за недостаточные гонорары. Об этом сообщает MMA Fighting.

Уайт назвал безумием со стороны бойца требовать 20 или 30 миллионов долларов за поединок. «Он может делать все, что угодно. Он может драться, а может сидеть и ждать», — заявил глава промоушена, комментируя лучшего бойца UFC.

«Джонс может говорить что угодно. Когда он будет готов вернуться к поединкам — добро пожаловать», — добавил Уайт.

Ранее Джонс обвинил Уайта во лжи. Глава UFC публично заявил, что боец хочет «гонорара Деонтея Уайлдера». Речь шла о переговорах о возможном поединке Джонса с камерунским тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.

Джонс возглавляет рейтинг бойцов UFC без учета весовых категорий. Он удерживает пояс чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

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