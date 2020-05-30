Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс выразил недовольство отношением со стороны главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний Джонс отреагировал на слова Уайта, который прокомментировал их конфликт на пресс-конференции UFC перед очередным турниром организации. Глава промоушена заявил, что Джонс требует гонорара «на уровне боксера Деонтея Уайлдера» за поединок с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. В обращении к Уайту американец пригрозил ему уходом из UFC.

«Я не зарабатываю и половины тех денег, что делает Уайлдер. Ты меньше ценишь мои услуги из-за репутации? Тогда может лучше разорвать со мной контракт?» — написал он.

Конфликт между Уайтом и Джонсом вспыхнул после того, как глава UFC назвал «безумные» финансовые запросы американца за супербой против Нганну. Сам боец в ответ обвинил промоутера во лжи.

Джонс — лучший боец UFC без учета весовых категорий. Он удерживает пояс чемпиона организации в полутяжелом весе. Репутация Джонса неоднозначна. Боец был уличен в употреблении допинга и неоднократно имел проблемы с законом.

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