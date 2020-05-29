Лучший боец UFC обвинил главу организации во лжи

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс в своем Twitter-аккаунте обвинил главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта во лжи.

Джонс заявил, что Уайт солгал насчет его запросов по контракту. По его мнению, руководство промоушна не хочет спонсировать его переход в тяжелый вес и несправедливо критикует его. «Я никогда не просил космической суммы. Это полнейшая чушь и несправедливость. Не стоило этого делать», — посчитал боец.

Ранее Уайт в интервью ESPN объяснил невозможность организации боя Джонса против тяжеловеса Фрэнсиса Нганну финансовыми запросами американца. Он назвал сумму, озвученную Джонсом, безумной.

Джонс — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Также он занимает первое место в рейтинге лучших бойцов промоушна без учета весовых категорий. На счету спортсмена 28 побед и одно поражение. Еще один поединок с участием Джонса был признан несостоявшимся.

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