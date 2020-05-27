Лучший боец UFC отреагировал на смерть американца после грубого ареста

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отреагировал на гибель соотечественника Джорджа Флойда. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

32-летний Джонс назвал произошедшее убийством. «Все, кто знаком с джиу-джитсу, увидели, что человеку перекрыли кровоток удушающим приемом», — написал Джонс, занимающий первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Смерть Флойда в результате грубого ареста вызвала возмущение американцев. На улицы возле полицейского участка в Миннесоте, где работали причастные к гибели мужчины сотрудники правоохранительных органов, вышли сотни людей.

Видео ареста попало в сеть 26 мая. На нем видно, как один из сотрудников полиции придавил лежавшему на асфальте Флойду коленом горло. Задержанный умолял о помощи. Позже он был доставлен в больницу, где и скончался.

Джонс — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. На его счету 28 побед, одно поражение. Еще один поединок с участием Джонса был признан несостоявшимся.

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