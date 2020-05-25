Лучший боец UFC поднял штангу весом 230 килограммов

Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс поднял штангу весом 505 фунтов (примерно 230 килограммов). Видео доступно в Twitter-аккаунте спортсмена.
На ролике спортсмен выполняет становую тягу. «505 есть 505. Позвоните Американскому антидопинговому агентству (USADA) кто-нибудь», — подписал видео 32-летний боец.
Джонс является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе, а также занимает первое место в рейтинге лучших бойцов организации без учета весовых категорий.
23 апреля был назван самый высокооплачиваемый боец в истории UFC. Им оказался ирландец Конор Макгрегор. Джонс занял четвертую строчку списка.
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