Нурмагомедова признали лучшим бойцом MMA в мире

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге лучших представителей спорта по версии ESPN. Полный список доступен на сайте телекомпании.

31-летний спортсмен опережает Джона Джонса — лидера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. На третьем месте — Генри Сехудо.

В десятку лучших попал и американец Джастин Гэтжи. Он одолел соотечественника Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле и завоевал пояс временного чемпиона организации. Ожидается, что Гэтжи встретится с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.

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