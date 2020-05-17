Менеджер Нурмагомедова рассказал о постоянном желании бойца завершить карьеру

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, рассказал о желании его подопечного завершить карьеру. Об этом сообщает TMZ.

По словам функционера, россиянин говорит ему о желании уйти из спорта после каждого поединка. Однако уже через две недели Нурмагомедов звонит Абдель-Азизу и спрашивает, с кем и когда ему предстоит встретиться в следующий раз.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 1 апреля он снялся с турнира UFC 249, где должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном, их бой сорвался в пятый раз. Действующий чемпион не смог вылететь из России из-за ограничений авиасообщения. Он остался в Дагестане на самоизоляции.

Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи и потерпел поражение. Теперь последний является временным чемпионом UFC и претендентом на встречу с Нурмагомедовым.

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