Фергюсон обратился к Нурмагомедову и упомянул его отца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Twitter обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Фергюсон поблагодарил Нурмагомедова за поддержку после поражения в бою с Джастином Гэтжи и заговорил о скорой встрече с россиянином. «Уважение, Хабиб. Рад, что твоему отцу гораздо лучше. Продолжай готовиться к настоящему финалу», — написал он.

10 мая Фергюсон уступил Гэтжи в главном бою турнира UFC 249. Поединок завершился в пятом раунде техническим нокаутом. После турнира Нурмагомедов заявил, что готов к противостоянию с «голодным львом». Кроме того, он отдал должное уступившему Фергюсону. Для последнего поражение стало первым с 2012 года.

Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что рассчитывает провести поединок между Гэтжи и Нурмагомедовым.

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