Менеджер Нурмагомедова допустил бой россиянина с бывшим чемпионом UFC

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что его подопечный может провести поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера, который уже прекратил профессиональные выступления. Его слова приводит MMA Junkie.

По мнению Абдель-Азиза, ирландец Конор Макгрегор сможет получить шанс на поединок с Нурмагомедовым только через год. «Я допускаю, что перед Конором мы сумеем провести бой с Сен-Пьером. Серьезно. Я сейчас не продвигаю этот поединок, знаю позицию Жоржа, но давайте просто подождем», — заявил менеджер 31-летнего россиянина.

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38-летний Сен-Пьер не раз высказывался о поединке против Нурмагомедова, который так и не состоялся. По словам канадца, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не поддержало эту инициативу.

Нурмагомедов не скрывал желания встретиться в октагоне с бывшим чемпионом UFC. Отец российского бойца также называл этот бой целью карьеры сына.

Сен-Пьер был чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. Канадец завершил карьеру в феврале 2019-го.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед и не единого поражения.

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