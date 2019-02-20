Нурмагомедов призвал бывшего чемпиона UFC Сен-Пьера устроить бой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Instagram призвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Жоржа Сен-Пьера провести поединок в ноябре.

Нурмагомедов отметил, что он вырос на боях Сен-Пьера и не испытывает к нему ничего, кроме уважения. Он позволил канадцу выбрать весовую категорию, в которой пройдет бой, а также город: Нью-Йорк, Монреаль, Москву или Абу-Даби. «После этого боя можешь завершить карьеру», — сказал россиянин.

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Ранее 20 февраля журналист Бенуа Бодуэн сообщил, что Сен-Пьер 21 февраля объявит о завершении карьеры. Такое решение он якобы принял из-за того, что переговоры о проведении боя с Нурмагомедовым провалились. Сам канадец проявлял заинтересованность в поединке с россиянином, однако отмечал, что этому может помешать UFC.

Сен-Пьер — бывший чемпион UFC. Он оставил пояс в среднем весе вакантным в 2017 году и с того момента не выходил в октагон. Нурмагомедов же является действующим чемпионом промоушена в легком весе.

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