Спорт
 
Последние новости
Россия за свой счет отправит президента Молдавии домой
Скабеева возмутилась слухами о своей зарплате в четыре миллиона рублей
Разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей
Уволенный за педофильские шутки Джеймс Ганн нашел поддержку среди режиссеров
Москвичи понюхают советской жизни 
Названа причина спроса на уродливые вещи из 90-х
Россия заподозрила США в нежелании вместе бороться с терроризмом
На начатый 18 лет назад мегапроект понадобилось еще три года
Отверстие «Фрегата» устранили
Новости партнеров

Бывший чемпион UFC назвал Нурмагомедова лучшим в мире и захотел драки с ним

Перейти в «Мою Ленту»
Жорж Сен-Пьер

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер заявил, что его менеджеры несколько месяцев ведут переговоры о поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова канадца передает «Матч ТВ».

Сен-Пьер отметил, что его представители общаются с руководством UFC. По словам спортсмена, и он, и Нурмагомедов хотят сойтись в поединке. Своей мотивацией Сен-Пьер назвал тот факт, что российского бойца к настоящему моменту никто не мог победить. «Я считаю Хабиба лучшим бойцом мира. Он берет каждый раунд. Ни один боец не может найти у него уязвимость», — сказал канадец.

Однако Сен-Пьер заметил, что UFC не хочет рисковать и выставлять против него Нурмагомедова, потому что россиянин — это «светлое будущее» организации. «Каждый действует из своих интересов», — добавил он.

23 января отец Нурмагомедова включил канадского бойца в список соперников, с которыми российский спортсмен может встретиться до окончания карьеры. Также в тройку вошли боец Тони Фергюсон и боксер Флойд Мэйуэзер.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он победил в каждом из 27 поединков по правилам ММА.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американец захотел боя с Нурмагомедовым и вспомнил о холодной войне
Глава UFC назвал условия второго боя Макгрегора и Нурмагомедова
Отец Нурмагомедова нашел для бойца троих соперников под конец карьеры
Другие материалы рубрики
Спорт00:0431 января

Без царя во главе

«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
16:01Сегодня

Лыжников захотели оградить от «бесконечных интервью» Губерниева

15:01Сегодня

Американец захотел боя с Нурмагомедовым и вспомнил о холодной войне

13:35Сегодня

Лишенный золота Игр в Сочи Зубков раскритиковал министра спорта России

Спорт09:2527 января
Федор Емельяненко и Райан Бэйдер

Федорино горе

Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
14:1027 января

Джокович выиграл Australian Open и вошел в историю

11:53Сегодня

Бойца UFC заподозрили в причастности к ОПГ

12:3927 января

Тренер заявил о неготовности Емельяненко к бою против американца

Спорт00:0429 января

Хуже нокаута

Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
08:25Сегодня

Глава UFC назвал условия второго боя Макгрегора и Нурмагомедова

10:03Сегодня

Футболист сборной России перебрался в Европу

18:2427 января

Бывший чемпион UFC высмеял Емельяненко за «хрустальную бороду»

Россия
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
«Самую красивую наркоманку России» сочли уголовницей и арестовали
Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске
Штрафы за неявку в военкомат решили увеличить в десять раз
Все материалы
Мир
Дональд ТрампСША выходят из ракетного договора
Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова
США дали России последний шанс
Россия заподозрила США в нежелании вместе бороться с терроризмом
В НАТО признали нарушение Россией ракетного договора
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
США захотели прекрасных отношений с Россией
России пообещали военный ответ за несоблюдение ракетного договора
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
На Украине предложили частично легализовать марихуану
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев повторил трюк Ельцина
Туркменских преподавателей оставят без зарплат
Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Эксперт рассказал о европейской практике отмены авиарейсов
Российским банкам предсказали перегрев
Зарплаты россиян выросли вопреки доходам
Назван самый подешевевший товар
Россия вывела из США миллиарды долларов
Россиян избавили от паленых «Ессентуков»
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Устроившие теракт в метро Петербурга экстремисты готовили еще один взрыв
Осужден причастный к гибели российских солдат член банды Басаева
Боевиков ИГ осудили за подготовку терактов в Москве
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
Все материалы
Наука и техника
Тайна из грязи
Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Отверстие «Фрегата» устранили
«Потерянный флот Гитлера» на дне Черного моря сняли на видео
Найден новый способ избежать ранней смерти
Поставщику вермахта запретили помогать Украине создавать оружие против России
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Лыжников захотели оградить от «бесконечных интервью» Губерниева
Американец захотел боя с Нурмагомедовым и вспомнил о холодной войне
Лишенный золота Игр в Сочи Зубков раскритиковал министра спорта России
Бойца UFC заподозрили в причастности к ОПГ
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
Глава UFC назвал условия второго боя Макгрегора и Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Своих никогда не бросаем
Вся правда о войне в Афганистане. Премьера трейлера «Братства» Павла Лунгина
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
«Родители ходили голые и танцевали, а я изучал Писание»
Может ли литература иронизировать над чувствами верующих
Уволенный за педофильские шутки Джеймс Ганн нашел поддержку среди режиссеров
Недовольная шутками Галкина Ахеджакова обвинила его в раздувании скандала
Из-за Безрукова на Украине запретили книгу Довлатова
Британский комик Джереми Харди умер в 57 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Рекордные морозы научили американцев замораживать штаны
В репортаж о Терезе Мэй закрались истребители времен Второй мировой
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
В смертоносных аномальных морозах в США нашли «российский след»
Все материалы
Ценности
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Названа причина спроса на уродливые вещи из 90-х
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Ариана Гранде хотела исправить нелепую ошибку в татуировке и снова опозорилась
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
Российский хостел стал одним из лучших в мире
В Дагестане непутевые коровы пришли пастись в аэропорт
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Найден самый дорогой отель России
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Студент пошел в гости к однокурснику и попал в странную комнату
Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию
Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер
Ноги мужчины раздуло в разы после укуса комара
Все материалы
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров
Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дворец в Крыму попытались продать в интернете за миллиард рублей
Все материалы