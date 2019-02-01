Бывший чемпион UFC назвал Нурмагомедова лучшим в мире и захотел драки с ним

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер заявил, что его менеджеры несколько месяцев ведут переговоры о поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова канадца передает «Матч ТВ».

Сен-Пьер отметил, что его представители общаются с руководством UFC. По словам спортсмена, и он, и Нурмагомедов хотят сойтись в поединке. Своей мотивацией Сен-Пьер назвал тот факт, что российского бойца к настоящему моменту никто не мог победить. «Я считаю Хабиба лучшим бойцом мира. Он берет каждый раунд. Ни один боец не может найти у него уязвимость», — сказал канадец.

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Однако Сен-Пьер заметил, что UFC не хочет рисковать и выставлять против него Нурмагомедова, потому что россиянин — это «светлое будущее» организации. «Каждый действует из своих интересов», — добавил он.

23 января отец Нурмагомедова включил канадского бойца в список соперников, с которыми российский спортсмен может встретиться до окончания карьеры. Также в тройку вошли боец Тони Фергюсон и боксер Флойд Мэйуэзер.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он победил в каждом из 27 поединков по правилам ММА.

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