Назван самый высокооплачиваемый боец в истории UFC

Ирландец Конор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых атлетов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, Макгрегор за свои поединки получил 12 миллионов долларов. На втором месте расположился голландский тяжеловес Алистар Оверим, чей суммарный заработок составил 8,7 миллиона долларов. Тройку самых высокооплачиваемых бойцов организации замыкает чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Издание предоставило информацию по гонорарам бойцов без учета выплат за pay-per-view. Примечательно, что американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг лучших бойцов UFC и действующий чемпион в полутяжелом весе, занимает лишь седьмую строчку. За свои поединки он заработал 6,48 миллиона долларов.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Согласно данным Forbes, за 2019 год ирландец заработал 45 миллионов долларов.

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