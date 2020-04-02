Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Перед боем Тони и Хабиб ввязались в игру на слабо. И Хабиб струсил первым. Он сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони», — написал Макгрегор. Он добавил, что находится в отличной форме и готов драться прямо сейчас.

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1 апреля Нурмагомедов заявил, что поединок против Фергюсона не состоится. Он признался, что расстроен отменой боя, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Позднее Фергюсон выразил мнение, что Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC в легком весе.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться, может быть проведен без участия Нурмагомедова. Среди возможных соперников Фергюсона называются Макгрегор, а также Джастин Гейджи, Хорхе Масвидаль.

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