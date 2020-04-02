Чеченский боец призвал UFC извиниться

Российский боец смешанного стиля (ММА) Юсуф Раисов, выступающий в промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), прокомментировал отмену поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Раисов заявил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) поступил неправильно. «Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой», — подчеркнул чеченский боец. Поведение промоушена спортсмен счел неуважением и призвал UFC извиниться перед Нурмагомедовым.

Боец заметил, что Фергюсон по-прежнему находится в США. «Ему не нужна акклиматизация, вот он и треплет языком», — заключил Раисов.

Материалы по теме Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус

1 апреля Нурмагомедов в Instagram написал, что поединок с Фергюсоном не состоится. Российский боец отметил, что очень расстроен, но остается дома в Дагестане и соблюдает карантин. После объявления многие фанаты ММА в социальных сетях потребовали лишить Хабиба титула. Такого же мнения придерживается и Фергюсон.

Американец также написал в Twitter, что россиянин изначально знал, что не будет драться с ним. «Я обещал ему, что вытру пол его папахой, и он слился», — сказал спортсмен.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. При этом не исключается, что турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться за титул, будет проведен без участия Хабиба. Среди возможных соперников Фергюсона называются Джастин Гэтжи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!