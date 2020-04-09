Менеджер Нурмагомедова сравнил Макгрегора с завистливой проституткой

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскритиковал ирландца Конора Макгрегора. Видео опубликовано в YouTube-канале TMZ Sports.

Абдель-Азиз объяснил недавние высказывания 31-летнего Макгрегора завистью. Ирландец выступил с критикой в адрес Нурмагомедова, который снялся с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированный на 18 апреля.

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«Он ведет себя, как завистливая проститутка. Слишком стар, чтобы зарабатывать, — заявил менеджер. — Уверен, Конор понимает, что Тони Фергюсон надерет ему зад. Джастин Гэтжи, Хабиб и Тони — они все сильнее».

Ранее 9 апреля стало известно, что Макгрегор вновь обрушился с критикой на россиянина, однако удалил пост в Twitter. Ирландец усомнился в величии Нурмагомедова.

3 апреля в беседе с корреспондентом ESPN Нурмагомедов назвал Макгрегора «старой проституткой». «Вы понимаете, что я чувствую. Его время прошло», — подчеркнул россиянин.

1 апреля российский боец объявил о том, что не примет участия в UFC 249. Позже стало известно, что вместо него против Фергюсона выступит Гэтжи. Бойцы поспорят за титул временного чемпиона организации в легком весе.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Осенью 2018-го он победил Макгрегора и впервые защитил титул. С тех пор он провел всего один поединок, оказавшись сильнее Дастина Порье в сентябре 2019 года.

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