Нурмагомедов назвал Макгрегора старой проституткой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывание ирландца Конора Макгрегора, который обвинил его в трусости после отмены боя с американцем Тони Фергюсоном. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

Нурмагомедов в ответ назвал Макгрегора старой проституткой, которая хочет внимания. «Вы понимаете, что я чувствую. Его время прошло», — подчеркнул россиянин.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что поединок против Фергюсона не состоится. Он признался, что расстроен отменой боя, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Позднее Фергюсон выразил мнение, что Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор на следующий день заявил, что россиянин «струсил первым». Также он добавил, что находится в отличной форме и готов драться прямо сейчас.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были оспорить титул чемпиона организации в легком весе, может быть проведен без участия Нурмагомедова.

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