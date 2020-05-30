Глава UFC заявил о многомиллионных потерях из-за коронавируса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (MMA) Дэйна Уайт оценил финансовые потери организации на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Главная проблема для любого спорта сейчас — невозможность зарабатывать на билетах. Мы потеряем 100 миллионов долларов в этом году. Может, даже больше», — заявил Уайт на встрече с журналистами перед турниром UFC, который пройдет в Лас-Вегасе 30 мая.

«С точки зрения финансов — сейчас непросто. Но мы двигаемся вперед, несмотря ни на что», — добавил глава промоушена. UFC наряду с WWE продолжал организовывать турниры на фоне пандемии коронавируса. Промоушен отложил часть турниров в апреле.

10 мая состоялся UC 249. Ивент прошел без зрителей в штате Флорида. Организация приняла специальный протокол для соблюдения санитарных норм.

Кроме того, Уайт заявил, что организация планирует устраивать международные турниры на частном острове. По словам главы UFC, «бойцовский остров» сможет принимать ивенты уже в июле.

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