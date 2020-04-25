Глава UFC рассказал подробности о «бойцовском острове»

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал подробности об индустрии для проведения турниров на частном острове промоушена. Слова функционера прозвучали в прямом эфире в Instagram, передает Bloody Elbow.

Уайт заявил, что «бойцовский остров» сможет принимать ивенты уже в июне. «Октагон будет установлен прямо на пляже. Там будут тренировочные залы, отели — вся необходимая инфраструктура», — добавил глава организации.

Впервые о планах промоушена проводить турниры на частном острове стало известно 7 апреля. Локация будет предназначена для международных турниров во время пандемии коронавируса.

UFC был вынужден отказаться от проведения ряда турниров в марте и апреле. В частности, UFC 249 был отложен до 9 мая. Возглавит турнир поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Победитель, по словам Уайта, осенью 2020-го встретится в октагоне с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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