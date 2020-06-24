UFC анонсировал бой между россиянином и украинцем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тагир Уланбеков проведет бой с украинцем Александром Доскальчуком в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается в Instagram организации.

Поединок пройдет в ночь на 19 июля на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Для обоих спортсменов выступление станет дебютным в рамках промоушена.

В активе бойцов по десять побед и одному поражению на профессиональном уровне в MMA. Оба ранее выступали в российских промоушенах: 29-летний Уланбеков в GFC и Fight Nights Global, а 30-летний Доскальчук — в M-1 Global.

«Бойцовский остров», на котором пройдет серия турниров UFC, — искусственный остров Яс, расположенный неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, построенного в 2009 году за 36 миллиардов долларов, составляет 25 квадратных километров.

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