Бой Нурмагомедова с Макгрегором сравнили с коронавирусом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов пошутил над Конором Макгрегором в своем аккаунте в Instagram.

Спортсмен выложил фрагмент боя ирландца с его двоюродным братом — Хабибом Нурмагомедовым. Фото, на котором запечатлено проведение россиянином удушающего приема, сопровождено подписью «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь».

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгергор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

25 апреля с подозрением на пневмонию был госпитализирован Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у тренера возникли осложнения на фоне коронавируса и он впал в кому. 22 июня Нурмагомедов-младший сообщил, что, несмотря на излечение отца от COVID-19, его состояние остается тяжелым.

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