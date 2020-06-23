Тренер Макгрегора пошутил о фото Нурмагомедова с друзьями в ванной

Тренер и спарринг-партнер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Диллон Дэнис в Instagram пошутил о фотографии россиянина Хабиба Нурмагомедова с друзьями в ванной.

Дэнис предложил собственную версию обложки для игры UFC 4, наложив на нее снимок Нурмагомедова с друзьями. До этого менеджер россиянина Али Абдель-Азиз в Twitter выразил недовольство тем, что его клиент, вероятнее всего, не станет лицом новой игры, напомнив разработчикам, что боец никогда не проигрывал.

Дэнис присутствовал на поединке Макгрегора против Нурмагомедова в 2018 году и после окончания боя подрался с россиянином. В октагоне возникла массовая потасовка, в итоге ее участники были дисквалифицированы. Дэнис выступает в промоушене Bellator. На его счету две победы в двух поединках.

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