Тренер Нурмагомедова оценил продолжительность карьеры бойца

Американский тренер Хавьер Мендес считает, что российский боец смешанного стиля (MMA) может продолжать выступления еще несколько лет. Об этом он рассказал ТАСС.

По мнению Мендеса, 31-летний россиянин может драться еще шесть-семь лет. Однако он отметил, что многое зависит от желания самого Нурмагомедова. Тренер подчеркнул, что лишь оценивает физическое состояние и навыки россиянина.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он — действующий чемпион промоушена в легком весе. Осенью россиянину предстоит поединок с американцем Джастином Гэтжи.

Отец Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не раз утверждал, что не видит смысла в продолжительной карьере сына. Называлась цель в серии из 30 побед подряд.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Среди громких поединков с участием россиянина — победа над ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018-го.

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