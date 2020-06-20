Тренер Нурмагомедова назвал самое опасное оружие Гэтжи

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о самом опасном оружии американца Джастина Гэтжи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, россиянину нужно остерегаться ударов ногами, которые у американского спортсмена очень мощные. «Если он будет успешно ими пользоваться, это повлияет на мобильность Хабиба и эффективность его борьбы», — добавил Мендес.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона. Нурмагомедов прокомментировал результат поединка, сказав, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые «дышат в спину». Гэтжи заявил, что ему «не терпится столкнуться с главным вызовом в лице Хабиба». Поединок спортсменов должен состояться в сентябре в Абу-Даби.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.

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