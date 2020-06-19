Оценена возможность организации боя Нурмагомедова в России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил возможность организации боя российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в России. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Дмитриев заявил, что UFC Russia, соучредителем которой является РФПИ, хотела провести домашний бой Нурмагомедова в сентябре, однако планам помешала пандемия коронавируса. «Мы будем стараться, чтобы матч с Хабибом точно прошел в России, вопрос с кем, когда и как», —добавил он.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он одержал 28 побед в карьере (12 из них под эгидой UFC). Спортсмен защитил пояс дважды: в октябре 2018-го Нурмагомедов одолел бывшего чемпиона ирландца Конора Макгрегора, а спустя год победил временного чемпиона американца Дастина Порье.

После победы над Порье спортсмен заявил, что его команда ведет переговоры с UFC о проведении боя в России. Тогда он сказал, что на 80 процентов уверен в возможности организовать бой в Москве или Петербурге.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!