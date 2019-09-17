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Нурмагомедов оценил шансы на проведение боя в России

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Хабиб Нурмагомедов

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала заявил, что свой следующий поединок хотел бы провести в России.

Спортсмен отметил, что его команда ведет переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). «Очень хочу подраться в Москве или Петербурге, идут переговоры. Процентов на 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России», — сказал Нурмагомедов.

Свой последний поединок спортсмен проводил в Абу-Даби. Он защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Россиянин в третьем раунде заставил соперника сдаться. Сразу после этого ирландский боец Конор Макгрегор, которого также побеждал Нурмагомедов, написал в Twitter: «Забронируйте для меня реванш в Москве».

Всего за карьеру российский боец провел 28 поединков и победил в каждом из них. Нурмагомедов ни разу не выходил в октагон в России.

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