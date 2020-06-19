Друг Нурмагомедовых рассказал о положительной динамике в состоянии отца бойца

Друг семьи Нурмагомедовых и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о положительной динамике в состоянии отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Его слова приводит Sport24.

«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Он точно пришел в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — заявил Гаджиев.

Ранее 19 июня тренер бойца Хавьер Мендес рассказал, что Нурмагомедов-старший вылечился от COVID-19. Он добавил, что у отца спортсмена были осложнения после операции на сердце.

19 мая сообщалось, что Нурмагомедов-старший вновь впал в кому. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Пациент не мог дышать самостоятельно.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию 25 апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у тренера возникли осложнения на фоне коронавируса, и он впал в кому.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он действующий чемпион организации в легком весе. Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России.

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