Тренер Нурмагомедова рассказал об излечении отца спортсмена от коронавируса

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, вылечился от коронавируса. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Хавьер Мендес.

По словам специалиста, Нурмагомедов-старший идет на поправку и больше не инфицирован COVID-19. «У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются», — добавил Мендес.

19 мая сообщалось, что Нурмагомедов-старший вновь впал в кому. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Пациент не мог дышать самостоятельно.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию 25 апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у тренера возникли осложнения на фоне коронавируса, и он впал в кому.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он действующий чемпион организации в легком весе. Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России.

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