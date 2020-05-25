Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус после заражения отца

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус после заражения его отца Абдулманапа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, спортсмену, сопровождающему отца в московской клинике, предложили пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Боец в ответ попросил уделить все внимание больному, который находится в реанимации.

19 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший во второй раз впал в кому. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Уточнялось, что пациент не может дышать самостоятельно.

20 мая глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил тяжелое состояние Нурмагомедова-старшего. По его словам, Абдулманап около десяти дней на начальном этапе заболевания не получал в Дагестане необходимой помощи.

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