Нурмагомедов ответил усомнившемуся в коронавирусе фанату

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на комментарий одного из подписчиков, который назвал пандемию коронавируса аферой. Спортсмен отреагировал на сообщение в своем Instagram.

31-летний Нурмагомедов обратился к фанату, напомнив, что в родном селе бойца (Сильди — прим. «Ленты.ру») от болезни скончались уже 11 человек. «Извини, что я не такой умный, как ты», — добавил спортсмен.

18 мая Нурмагомедов обратился к дагестанцам, призвав следовать рекомендациям врачей и соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, боец сообщил о состоянии своего отца, госпитализированного еще в конце апреля. Позже стало известно, что Нурмагомедов-старший снова впал в кому. У него подтвердился коронавирус.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 28 побед в 28 поединках, он владеет поясом чемпиона организации в легком весе.

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