Тяжелое состояние зараженного коронавирусом отца Нурмагомедова объяснили

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил тяжелое состояние зараженного коронавирусом Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По словам промоутера, специалист около десяти дней на начальном этапе заболевания не получал в Дагестане необходимой помощи. Кроме того, у Нурмагомедова-старшего есть сопутствующие заболевания, среди которых проблемы с сердцем. Гаджиев также отметил, что пока в состоянии тренера не наблюдается положительной динамики.

19 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший вновь впал в кому. Тренера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Пациент не может дышать самостоятельно.

За день до этого Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца. Он также призвал жителей Дагестана следовать рекомендациям врачей и соблюдать режим самоизоляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!