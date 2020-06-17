Гэтжи пообещал Макгрегору ад в октагоне

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи допустил, что ирландец Конор Макгрегор может вернуться в спорт ради поединка с ним. Об этом он рассказал в эфире ESPN.

31-летний американец считает, что в случае его победы над россиянином Хабибом Нурмагомедовым и завоевания пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегор вновь вернется в спорт ради титульного поединка. При этом Гэтжи признался в желании «дать по морде» ирландцу.

По мнению Гэтжи, он обладает куда большей выносливостью в октагоне, чем бывший чемпион. «Думаю, Конор способен выдать три раунда, но дальше для него начнется настоящий ад. И он вряд ли хочет через него пройти», — убежден американец.

Ожидается, что Гэтжи подерется с действующим обладателем титула Нурмагомедовым в сентябре. В мае американец нокаутировал Тони Фергюсона, считавшегося основным претендентом на бой с россиянином.

Макгрегор объявил об уходе из MMA 7 июня. Это стало третьим подобным заявлением со стороны ирландского бойца.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Свой последний поединок он провел в январе, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне в рамках поединка в полусредней весовой категории.

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