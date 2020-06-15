Фергюсон бросил вызов Макгрегору

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.

Фергюсон опубликовал видео, в котором он представлен в разных образах, также в ролике обыгрывалась кличка Макгрегора «Макнаггетс». «Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», — подписал пост боец.

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Макгрегор объявил о завершении карьеры 7 июня. 31-летний боец признался, что уже не получает прежних эмоций от единоборств.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

10 мая Фергюсон потерпел первое за восемь лет поражение в MMA. Победная серия американца насчитывала 12 поединков. Он проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи, уступив ему титул временного чемпиона в легком весе.

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