Перед боем Нурмагомедова и Гэтжи подерутся еще два Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что осенью выступит на одном турнире со своими братьями. Об этом он написал в своем Instagram.

31-летний спортсмен подтвердил, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) также выступит Абубакар и Умар Нурмагомедовы. Для последнего бой станет дебютным в рамках промоушена. Абубакар уже провел один поединок под эгидой организации. На московском турнире в 2019 году он потерпел поражение.

UFC 254 пройдет 23 октября. Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи возглавят турнир. Бойцы побьются за титул чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин — действующий чемпион промоушена. На его счету 28 побед в 28 поединках. Гэтжи подерется с ним в статусе временного чемпиона.