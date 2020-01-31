Непобежденный брат Нурмагомедова стал бойцом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом в своем Instagram-аккаунте написал его двоюродный брат и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», — обратился к своему родственнику 31-летний спортсмен.

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24-летний Умар Нурмагомедов уже отметился выступлениями в США. Российский боец провел два поединка в Professional Fighting League. В основном россиянин выходил в клетку в рамках промоушена Gorilla Fighting Championship. После его очередной победы журналист ESPN Бретт Окамото высоко оценил действия Нурмагомедова и предсказал ему будущее в UFC.

Умар Нурмагомедов тренируется вместе с Хабибом Нурмагомедовым в American Kickboxing Academy. В MMA у него 12 побед и ни одного поражения.

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