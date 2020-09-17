Брат Нурмагомедова заявил о готовности подраться с Петром Яном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов заявил о готовности биться с соотечественником Петром Яном — действующим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Интервью спортсмена опубликовано в Instagram-аккаунте UFC Russia.

24-летний Нурмагомедов признался, что с уважением относится к Яну, но считает себя конкурентом российского чемпиона UFC. «Если бы я считал, что не могу с ним соревноваться, можно было бы сидеть на диване и ничего не делать, не тренироваться», — убежден он. Нурмагомедов также заметил, что их возможный поединок стал бы гордостью для всех россиян.

Нурмагомедову предстоит дебютировать в организации на турнире UFC 254 25 октября. В главном поединке вечера выступит его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать пояс чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.

Ян — чемпион UFC в легчайшем весе. Россиянин добился титульного поединка после серии из шести побед в промоушене. 12 июля он нокаутировал бывшего чемпиона Жозе Алду и завоевал пояс, став вторым в истории организации обладателем титула из России после Хабиба Нурмагомедова.