UFC нацелился на проведение боя Нурмагомедова и Гейджи со зрителями

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) нацелилось на проведение турнира с участием Хабиба Нурмагомедова в присутствии зрителей, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своем Twitter-аккаунте.

UFC добился разрешения от властей в Абу-Даби на допуск ограниченного количества людей на трибуны. Теперь промоушен рассчитывает развить успех и продолжает переговоры.

UFC 254 пройдет на острове Яс в Абу-Даби 24 октября. В главном бою вечера россиянин Нурмагомедов будет биться с американцем Джастином Гейджи. Они поспорят за титул чемпиона организации в легком весе.

Также на турнире выступит и российский тяжеловес Александр Волков. Его соперником станет американец Уолт Харрис. На бойцовском острове также дебютирует двоюродный брат Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.

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