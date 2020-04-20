Нурмагомедов приписал себе годы доминирования в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов порассуждал о своей карьере, представив ролик Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о его поединке с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом в 2014 году. Пост опубликован в Instagram спортсмена.

31-летний российский боец вспомнил, что Дос Аньос, которого он одолел, позднее завоевал пояс чемпиона UFC, в то время как сам Нурмагомедов был вынужден сделать паузу в выступлениях из-за травмы. «Я смог вернуться только через два года. Но то, что было в последующие четыре — уже история. Это четыре года доминирования в UFC. С этим фактом никто не поспорит», — заявил россиянин.

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1 апреля Нурмагомедов заявил, что не примет участия в UFC 249 из-за пандемии коронавируса. Соперником россиянина должен был стать американец Тони Фергюсон. Позже российскому бойцу нашли замену — согласие на бой дал другой американец Джастин Гэтжи, а уже 10 апреля стало известно, что сам турнир перенесен. Ожидается, что поединок Гэтжи и Фергюсона пройдет 9 мая.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин одержал 28 побед в карьере (12 из них под эгидой UFC). Он защитил пояс дважды: в октябре 2018-го Нурмагомедов одолел бывшего чемпиона ирландца Конора Макгрегора, а спустя год победил временного чемпиона американца Дастина Порье.

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