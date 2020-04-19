Фергюсон усомнился в возможности нового боя с «должником» Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон усомнился в возможности того, что его поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в будущем состоится. Об этом он рассказал в беседе с The Athletic.

36-летний американец признался, что вряд ли предоставит Нурмагомедову очередной шанс. «Побьемся ли мы? Не знаю. Этот парень растолстел. Кроме того, у него хватает дел. Тот же поединок с Конором Макгрегором. Вообще они оба полны дерьма. Разговоров много — но все больше о всякой ерунде, о деньгах. Хабиб — мой должник. А теперь прячется у папочки», — заявил Фергюсон.

Материалы по теме Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус

При этом боец признался, что несмотря на свой треш-ток, желает и Макгрегору и Нурмагомедову только успехов. «Надеюсь, они сейчас в безопасности и у их родных все хорошо», — отметил американец.

10 апреля стало известно, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где изначально планировалось провести поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым, перенесен на фоне пандемии коронавируса. 1 апреля россиянин заявил о своем неучастии в бою. На замену Нурмагомедову был приглашен соотечественник Фергюсона Джастин Гэтжи. После переноса турнира стало известно, что бойцы сойдутся на ивенте 9 мая. В этот же вечер, в частности, выступит и российский тяжеловес Алексей Олейник.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова сорвался уже пять раз. Американец — бывший обладатель временного титула чемпиона UFC в легком весе. Российский боец — действующий чемпион дивизиона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!