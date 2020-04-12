Бою Нурмагомедова и Фергюсона предрекли очередной срыв

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров считает, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном так и не состоится. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в Instagram, передает «Чемпионат.com».

Таким образом, 52-летний актер предрек бою очередной срыв. «Мы говорим о какой-то научной фантастике. Спросите еще, когда нам ждать полетов на Марс или встречи с новой галактикой. Это более реально», — заявил Тактаров. Бывший боец добавил, что на противостояние Нурмагомедова и Фергюсона уже «всем наплевать».

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10 апреля стало известно, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), изначально запланированный на 18 апреля, был перенесен на неопределенный срок. В главном бою ивента должны были сойтись Фергюсон и его соотечественник Джастин Гэтжи, который как раз и заменил снявшегося с поединка Нурмагомедова.

1 апреля россиянин заявил об отказе принимать участие в турнире, о месте проведении которого не сообщили. Нурмагомедов оказался в России, где с 30 марта были закрыты границы, в то время, как его соперник Фергюсон остался в США. Позже российский боец допустил, что может выступить на UFC 249, если узнает локацию.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету две успешные защиты титула. 36-летний Фергюсон выигрывал временный пояс организации.

Тактаров — победитель шестого по счету турнира UFC. Россиянин выиграл в трех поединках за вечер, одолев в финале американца Тэнка Эббота.

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