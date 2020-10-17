Гейджи пообещал «испортить день» Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи оценил свои шансы в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен принял участие в шоу Morning Combat.

«Я здесь, чтобы испортить день Нурмагомедову. К черту всех, кто предрекает ему победу — его менеджеру, тренерам. К черту их. Они считают, что у них есть план. Но я спутаю им карты», — пообещал 31-летний Гейджи.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион UFC.

Гейджи заменил Нурмагомедова на турнире UFC 249. Россиянин снялся с ивента на фоне пандемии коронавируса. Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона, нанеся последнему первое поражение за восемь лет.

На счету Гейджи 22 победы и два поражения. Он известен по выступлениям в Rage in the Cage и WSOF.