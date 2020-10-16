Новый Хабиб дал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев дал прогноз на поединок между американцем Джастином Гейджи и россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео интервью опубликовано в Twitter-аккаунте MMA Junkie.

Чимаев убежден, что 31-летний Нурмагомедов вероятнее всего одержит победу над соперником. При этом швед чеченского происхождения отдает должное и Гейджи. «Джастин очень сильно бьет. Да и в самом поединке может случиться все, что угодно. Посмотрим», — заявил Чимаев, которого называют Новым Хабибом.

Гейджи и Нурмагомедов подерутся в главном поединке турнира UFC 254 24 октября на острове Яс в Абу-Даби. На кону — пояс чемпиона организации в легком весе. Нурмагомедов выступит в качестве действующего чемпиона UFC, Гейджи — как временный.

Чимаев — рекордсмен UFC. Швед сумел одержать три победы за 66 дней. Планируется, что он возглавит один из турниров UFC в декабре.

В активе Чимаева девять побед в девяти поединках. Уроженца Чечни сравнивают с Нурмагомедовым из-за схожей манеры ведения боя.