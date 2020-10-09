Друг Макгрегора предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов предсказал победу Джастина Гэтжи над Хабибом Нурмагомедовым. Об этом спортсмен рассказал в интервью на канале James Lynch на YouTube.

По мнению Лобова, для обоих бойцов поединок будет очень тяжелым, однако американец обладает навыками, необходимыми для победы над россиянином. Спортсмен отметил характер Гэтжи, а также его умение держать темп и хороший уровень борьбы.

Нурмагомедов и Гэтжи подерутся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 октября. Россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Он одержал 28 побед в 28 боях в MMA. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах.

Лобов одержал 13 побед, потерпел 15 поражений и свел один поединок вничью в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Он живет и тренируется в Ирландии. Спортсмен дружит с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. С 2015 по 2019 год Лобов также выступал в американском промоушене.