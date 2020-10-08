Появились подробности боя Порье и Макгрегора

Поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье может состояться в 2020-м. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Ариель Хельвани.

Ранее стало известно, что Макгрегор принял предложение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и готов драться с Порье. При этом ирландец настаивает, что поединок должен пройти до конца года. Хельвани связался с Порье и выяснил, что американец согласен подраться с ирландцем в ближайшие месяцы.

Таким образом бой Макгрегор — Порье может пройти на турнирах UFC 12 ноября или 12 декабря. Ивент в декабре лишился главного поединка между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом.

5 октября сообщалось, что Порье готов драться с Макгрегором под эгидой UFC. До этого оба спортсмена согласовали проведение показательного поединка.